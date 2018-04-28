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金正恩在留言簿上签名:“新的历史从现在开始”

韩朝首脑在板门店举行历史性会晤

【新华社板门店４月２７日电】韩国总统文在寅和朝鲜国务委员会委员长金正恩27日在板门店举行会晤。

首尔时间9时30分，金正恩在板门店跨过军事分界线，进入韩方一侧，受到等候在那里的文在寅的欢迎。这是朝鲜战争后朝鲜最高领导人首次踏上韩国土地。

在金正恩邀请下，两人携手跨越军事分界线，在朝方一侧短暂停留后回到韩方一侧。随后，韩方为金正恩举行了传统欢迎仪式及阅兵仪式。这也是朝鲜最高领导人首次检阅韩国军队仪仗队。

首尔时间10时15分左右，文在寅和金正恩在韩方一侧的“和平之家”开始会谈。

这是韩朝之间第三次首脑会晤。2000年，时任韩国总统金大中访朝与时任朝鲜最高领导人金正日首次会晤，签署了《北南共同宣言》。2007年，时任韩国总统卢武铉访朝，与金正日签署了《北南关系发展与和平繁荣宣言》。

中国外交部谈朝韩首脑会晤称“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”

中国外交部华春莹在4月27日外交部例行记者会上表示，朝韩领导人跨越板门店军事分界线握手会晤的历史性时刻。中方为朝韩领导人跨出这历史性的一步鼓掌，对他们展现的政治决断和勇气表示赞赏，衷心祝愿此次会晤取得积极成果。

华春莹说，“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇”。我们期待以此次板门店历史性会晤为契机，进一步开启半岛长治久安的新征程。

根据韩联社4月27日报道，韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩27日在韩朝边境板门店“和平之家”举行首脑会谈，会谈结束后双方签署了《关于实现半岛和平、繁荣及统一的板门店宣言》(简称《板门店宣言》) 9点主要内容：

1、宣布停止一切敌对行为；2、争取在年内宣布结束战争状态；3、半岛不再有战争；4、5月1日起停止边境喊话；5、8月15日举行离散家属团聚活动；6、商定文在寅今秋访问平壤；7、为了构建永久及巩固的半岛和平机制，努力促成韩朝美三方会谈或韩朝美中四方会谈；8、韩朝一致确认了通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标；9、通过定期会谈热线通话随时磋商。