Monday, June 19th, 2017 | Posted by

造成7名士兵死亡 3人受伤
美军舰与菲货船在日本近海相撞

web11196

当地时间6月17日凌晨，美国海军第七舰队“菲茨杰拉德”号驱逐舰在日本近海与一艘菲律宾籍货船相撞，现已造成美国军舰上3人受伤，7名士兵死亡。

 

【侨报网综合讯】当地时间17日凌晨，美国海军宙斯盾驱逐舰与一艘菲律宾籍集装箱船在日本近海发生相撞事故。造成7名美国士兵死亡，3人受伤。

中新网6月18日报道，日媒援引日本第三管区海上保安总部称，事故17日凌晨1点半左右发生在石廊崎东南约20公里的太平洋上。凌晨2点25分左右，日本邮船公司运航的菲律宾籍集装箱船“ACX Crystal”号向三管报告说“与美舰相撞”。

据报道，“菲茨杰拉德”号载有约300人，16日为执行警戒任务而驶离美海军横须贺基地。日本邮船公司表示，集装箱船16日下午5点左右从名古屋港出发，计划17日上午抵达大井埠头。船上有20名菲律宾籍船员。

宙斯盾舰“菲茨杰拉德”号已经回到了位于横须贺基地的母港，美军方面称，船只在水线上下均有损伤，右舷舰桥附近严重破损，舰上7人失踪，3人受伤。集装箱船则已确认船头左侧有相撞导致的损伤。

美军当天晚些时候说，“菲茨杰拉德”号驱逐舰的指挥官布赖斯本森在此事故中受伤，目前身体情况稳定。此外，另有两名美军士兵被送往医院救治，他们有擦伤和撕裂伤，身体其他部位的情况正在检查中。

另据《华盛顿邮报》最新报道，7名失踪美国士兵的部分遗体陆续被发现，并确认已经死亡。

“菲茨杰拉德号”驱逐舰受损严重

据俄罗斯卫星网18日报道，美国海军第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安表示，在日本海域被菲律宾货轮撞损的美驱逐舰“菲茨杰拉德号”需要数月才能修复。

奥库安称，该驱逐舰吃水线下方的船体上有一个大洞。“军舰有三处受到严重损坏：机舱和两个房间──116名舰员，以及舰长舱。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185879

Posted by on Jun 19 2017. Filed under 东盟新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added