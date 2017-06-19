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造成7名士兵死亡 3人受伤

美军舰与菲货船在日本近海相撞

【侨报网综合讯】当地时间17日凌晨，美国海军宙斯盾驱逐舰与一艘菲律宾籍集装箱船在日本近海发生相撞事故。造成7名美国士兵死亡，3人受伤。

中新网6月18日报道，日媒援引日本第三管区海上保安总部称，事故17日凌晨1点半左右发生在石廊崎东南约20公里的太平洋上。凌晨2点25分左右，日本邮船公司运航的菲律宾籍集装箱船“ACX Crystal”号向三管报告说“与美舰相撞”。

据报道，“菲茨杰拉德”号载有约300人，16日为执行警戒任务而驶离美海军横须贺基地。日本邮船公司表示，集装箱船16日下午5点左右从名古屋港出发，计划17日上午抵达大井埠头。船上有20名菲律宾籍船员。

宙斯盾舰“菲茨杰拉德”号已经回到了位于横须贺基地的母港，美军方面称，船只在水线上下均有损伤，右舷舰桥附近严重破损，舰上7人失踪，3人受伤。集装箱船则已确认船头左侧有相撞导致的损伤。

美军当天晚些时候说，“菲茨杰拉德”号驱逐舰的指挥官布赖斯本森在此事故中受伤，目前身体情况稳定。此外，另有两名美军士兵被送往医院救治，他们有擦伤和撕裂伤，身体其他部位的情况正在检查中。

另据《华盛顿邮报》最新报道，7名失踪美国士兵的部分遗体陆续被发现，并确认已经死亡。

“菲茨杰拉德号”驱逐舰受损严重

据俄罗斯卫星网18日报道，美国海军第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥库安表示，在日本海域被菲律宾货轮撞损的美驱逐舰“菲茨杰拉德号”需要数月才能修复。

奥库安称，该驱逐舰吃水线下方的船体上有一个大洞。“军舰有三处受到严重损坏：机舱和两个房间──116名舰员，以及舰长舱。”