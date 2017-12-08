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连续六年增长！达5.2万亿日元

日本下年度防卫预算将创纪录

【搜狐网】日本政府6日开始协调拟将2018年度预算案的防卫费增加到创纪录的约5.2万亿日元，日本共同社称，这将是安倍政府编制的原始预算自2013年度以来连续六年增长。

共同社12月6日报道称，日本政府还考虑将陆上部署型拦截系统“陆基宙斯盾系统”的设计费等防卫省申请预算的一部分提前计入2017年度补充预算案。政府拟把用于除社会保障外的教育和公共项目等原始预算的总额仅比上年度增加300亿日元。在其他经费被压缩的情况下，对防卫费的优待十分显著。

现行的《中期防卫力整备计划》(中期防，2014至2018年度)显示，自卫队的主要装备引进费用每年增长0.8%。考虑到所谓的“朝鲜发射弹道导弹以及中国海洋活动频繁”，2018年度预算将重点放在加强弹道导弹防御(BMD)态势和南西诸岛的“防御”上。除了在航空自卫队战斗机上搭载的远程巡航导弹相关费用外，还拟写进最新隐形战机F-35及运输机“鱼鹰”的购买费用等。

加上不属于中期防对象经费的边野古搬迁及美海军陆战队移师关岛等美军整编相关经费，预计防卫费总额将达到5.2万亿日元左右。对利用宇宙空间人造卫星等的情报收集、研究应对网络攻击的技术和增强人员等领域也将提供财源。

日本向美求购导弹射程超500公里

海外网日本防卫省日前透露消息称，防卫省计划从美国购买射程为500公里的机载巡航导弹，目前已将该计划列入2018年的预算之中。

据日本经济新闻网报道，日本目前还没有研制这种中程机载巡航导弹，所以决定向美国购买。美国国防部日前已经向国会递交了向日本出售这种巡航导弹的计划书。