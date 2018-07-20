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警方已拘押6名男子

俄罗斯女子独游印度被轮奸

【综合讯】印度官员今天（19日）表示，一名俄罗斯游客传出在印度南部受欢迎的观光城镇蒂鲁瓦纳马莱(Tiruvannamalai）遭下药、轮暴，警方已拘押6名男子。

媒体报导指出，这名21岁女子16日早上在她住宿的旅馆房间地上被发现，全身赤裸且不省人事，脸上和手臂上有咬痕。

调查人员卡拉西（Mangayar Karasi）告诉记者：「6名男子因性侵及对这名女性下药已遭到拘押。」

这名独自旅行的女子12日抵达印度坦米尔那都省（Tamil Nadu）城镇蒂鲁瓦纳马莱，此城镇距离清奈190公里。

另名调查人员表示，遭拘押者还包括旅馆经理和女子的导游，导游告诉警方，他在与女子发生合意性行为后，发现女子躺在地上。

调查人员说，女子因用药过量及轻微伤势送医治疗，警方正尝试询问笔录。

调查人员表示，检查报告证实女子遭性侵。

印度和国外游客涌入蒂鲁瓦纳马莱，为的就是参观9世纪寺庙Annamalaiyar。

印度频频发生性侵事件，每天据传发生近110起性侵事件，但活跃人士表示，这只是冰山一角，因为多数案件未曝光。

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