Wednesday, April 26th, 2017 | Posted by

“萨德”部分装备在韩部署
警方与当地居民发生冲突

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4月26日，在韩国庆尚北道星州郡，“萨德”反导系统部分装备在警察的护卫下陆续运往“萨德”系统部署地星州高尔夫球场。

 

【新华社首尔】韩国国防部26日确认，“萨德”反导系统部分装备当天在韩国庆尚北道星州郡部署。韩国警方出动数千名警员封锁道路，并与当地反“萨德”人士发生冲突。

韩国国防部表示，韩美决定优先部署“萨德”系统可用的部分战斗力，优先确保“萨德”的实战能力。韩国军方计划在今年年内具备“萨德”系统的完整作战能力，环境影响评估和设施建设等相关程序将在今后正常进行。

韩国国防部没有公布此次部署的具体装备。韩国媒体２６日报道，驻韩美军当天凌晨４时３０分左右向“萨德”系统部署地星州高尔夫球场运送“萨德”相关装备，其中包括移动发射台、雷达和发电机等。韩国警方出动数千名警员封锁了通往高尔夫球场的道路，以应对当地居民阻拦。

星州当地居民告诉新华社记者，韩美当天部署“萨德”装备过程中，当地居民及反“萨德”和平人士与警方发生冲突，６人受伤并被送往附近医院。

当地居民提供的现场视频显示，居民和反“萨德”的和平人士高举“不要萨德不要战争”等标语站在路边，被大量警员组成的人墙死死挡住。和平人士试图冲破人墙，遭到警方阻拦。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181174

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