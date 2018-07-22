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菲律宾新闻工作者被射杀

成为杜特尔特上任后第12人

【新浪网】据《纽约时报》7月20日报道，菲律宾吕宋岛南端达拉加镇一名广播电台节目主持人今天（20日）遭人开枪射杀，成为杜特尔特就任菲律宾总统以来，第12名遇袭身亡的新闻工作者。

菲律宾警方表示，38岁受害人利亚纳是当地dwZR广播电台的节目主持人，上午4时45分准备驾车上班，不料才出门就被歹徒开枪攻击，身中14枪，歹徒置人于死地的意图明显。

达拉加镇距马尼拉以南约500公里，警方已开始调查歹徒身份及行凶动机。利亚纳主持的节目名为“都市抨击”，经常批评当地有争议的政治或社会事件。

菲律宾总统府发言人罗克中午在电视采访中表示，政府会全力追凶，还给受害人一个公道。

菲律宾全国记者联盟（NUJP）发表声明谴责这起事件，称利亚纳是杜特尔特总统上任以来，第12名被“暗杀”的新闻工作者，若从1986年菲律宾“恢复民主”以来算起，则是第185人。

NUJP引述他家人的话表示，利亚纳经常接到不明的死亡威胁，但无法确定是否与工作有关。

另一方面，国际记者联合会（IFJ）也在一份声明中说，这起谋杀事件削弱了菲律宾的民主，也凸显出菲律宾新闻工作者每天所处的危险工作环境。

菲律宾上一次的新闻工作者被杀，是发生在6月7日，67岁的小区报发行人德诺拉在南部的帕纳博市遇害。