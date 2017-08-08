Tuesday, August 8th, 2017 | Posted by

菲律宾总统杜特尔特参加庆典活动
东盟成立50周年庆典在菲律宾马尼拉举行

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8月8日，在菲律宾马尼拉，我国外长雷特诺（前排左三）和出席庆祝仪式的各成员国代表合影。东盟8日在菲律宾首都马尼拉举行成立50周年庆典。

 

【中新社马尼拉】东南亚国家联盟(下称东盟)成立50周年庆典8日在菲律宾首都马尼拉举行。第50届东盟外长会议由此也宣告闭幕。

东盟轮值主席国菲律宾总统杜特尔特、东盟各成员国外长及中国、韩国等国外长参加了庆典活动。　庆典现场还播放了柬埔寨、老挝、马来西亚等国政府领导人的祝贺视频。

东盟国家领导人在8日发布的一份声明中指出，50周年是东盟的历史性时刻，一个以规则为基石、以人民为导向的东盟共同体建设已取得了不少成就。　杜特尔特在致辞中表示，东盟的发展历史已经证明，东盟成员国之间共享的价值观要远超之间所存在的差异：东盟成员国之间的多样性是优势而不是劣势；东盟框架下的诸多合作机制也是可行的。

杜特尔特说，作为东盟共同体，我们已经比以前更强、更有活力，东盟各项机制也更为健全。同时，我们也确信能够应对更多正在出现的挑战。杜特尔特表示，我们也必须铭记民众的梦想和抱负：地区和平、稳定，及可持续的、有包容性的经济增长。并且，经济社会的繁荣发展应该惠及域内所有民众。

8日下午，庆祝东盟成立50周年的大型巡游活动也在马尼拉拉开帷幕。

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