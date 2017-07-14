Friday, July 14th, 2017 | Posted by

菲前总统阿基诺
因2年前44名特警遇害案遭刑事指控

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当地时间2013年8月6号，时任菲律宾总统阿基诺三世参加仪式。(资料图)

 

【中新网】据外媒报道，当地时间14日，菲律宾前总统阿基诺三世因2015年的44名特警遇害事件，被提起刑事指控。

阿基诺的这场官司还要追溯到2015年。2015年1月25日，菲律宾警方在南部马京达瑙省马马萨帕诺镇缉拿恐怖分子过程中遭反政府武装长时间围攻，44名特警队员惨遭杀戮。2016年6月30日，阿基诺结束6年总统任期。7月1日，两名遇害特警的亲属和民间团体“打击犯罪和反腐败志愿者组织”(VACC)就到菲国监察专员办公室，对前总统阿基诺、前警察总长普里斯马及前特警部队指挥官纳皮纳斯等3人提出起诉，指控3人“轻率鲁莽”致人死亡，要求追究他们的责任。

遇害特警队员的家属及民间团体指控，阿基诺作为总指挥，明知行动计划有缺陷，还绕过警方的指挥链条批准行动计划，“间接”造成了44名特警队员的死亡。而且，普里斯马在事发前已被停职，阿基诺应当为准许普里斯马参与策划行动而被追究刑事责任。遇害特警队员的家属及民间团体也质疑，在特警队员遭反政府武装围攻期间，人在菲南部城市三宝颜的阿基诺为何没有施以援手。

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