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英拉被曝已向英国申请庇护

泰方:会努力带她回国

【海外网】有媒体8日爆料，泰国前总理英拉已经向英国申请政治庇护，正在等待英国当局的回复。而就在同一天，泰媒称，泰国国家警察局警长表示，泰警方会继续努力将英拉引渡回泰国。

据泰国《芭堤雅邮报》8日报道，泰国国家警察局长猜金达（Chakthip Chaijinda）表示，他的副手，即泰国国家警局副警长 Srivara Ransibrahmanakul ，一直在为将英拉引渡回国做努力，以便让她早日回国面对有关大米收购案的所有指控。

而就在猜金达发表这番讲话的同一天（8日），有泰媒援引为泰党消息人士的话称，英拉已经向英国申请了政治庇护，目前正在等待回复。消息人士表示，在泰国最高法院公布英拉涉嫌“大米渎职案”有罪判决后，她于去年（2017年）11月向英国提交了有关政治庇护的申请。

据了解，若按照正规流程，英拉申请英国政治避难必须要经过英国方面的调查审核，认为其申请原因合情合理且有足够证据证明其若回国会遇到被欺负、被伤害、被不公平办案、被威胁等情况，才会考虑批准。此外，英拉还必须提交自己在英国的住址证明。英拉也可以同时为自己18岁以下子女提出陪同避难申请，若获得审批，她将可以在英国居住5年。

英拉因“大米渎职案”逃离泰国超4个月，至今尚未有官方消息确定其行踪。但值得一条的是，连日来，英拉被频繁拍到现身英国伦敦的画面，其照片在媒体和社交平台上不断出现。