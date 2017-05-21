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聚焦创新和区域互联

APEC第23届贸易部长会议河内举行

【新华社河内】亚太经合组织（APEC）第23届贸易部长会议20日在越南首都河内召开。会议围绕提高中小微企业竞争力及创新能力、推进区域经济一体化等议题进行讨论。APEC成员认为，中国提出的“一带一路”倡议是促进地区互联互通的积极举措。

越南总理阮春福在会议开幕时呼吁，APEC成员应努力扩大市场融合和贸易，促进合作，以达到亚太地区更大的繁荣。他表示，各成员在进行全面制度改革以促进经济发展、贸易和投资的同时，应该加强经济和技术合作，分享决策和实践经验，以提高ＡＰＥＣ合作的有效性。

中国商务部部长钟山在会上就促进可持续、包容和创新增长议题作了发言。钟山认为，创新是推动发展的重要力量，是实现经济包容、可持续增长的重要途径。中方呼吁APEC经济体共同培育亚太地区更好的创新环境，保持APEC的创新优势。

APEC秘书处执行主任艾伦·博拉尔德在会议期间对新华社记者说，在前一周2017APEC第二次高官会期间，中国官员对“一带一路”倡议进行了阐释，“与会代表均表示出了浓厚兴趣”。

博拉尔德说，“一带一路”倡议与简单的自贸协议不同，它包含了系列基础设施项目和经济互联互通活动，与APEC的互联互通蓝图方向一致，“我们非常想看到它未来的发展”。

APEC政策支持小组组长丹尼斯·修在会议期间接受新华社记者专访时表示，“一带一路”倡议将极大促进区域互联互通。他说，亚太地区特别是东南亚地区，“仍存在巨大的基础设施差距，每年在基础设施发展上需要约8000亿至9000亿美元”。