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美将“萨德”配套X波段雷达运抵韩国？

【中新社北京3月17日电 (梁奕)】中国外交部发言人华春莹17日在北京的例行记者会上表示，中方不反对韩国采取必要措施维护自身安全，但这种措施不能建立在损害韩国的友好邻国中国安全利益的基础上。有记者提问，韩国有人认为，韩方已向中方解释“萨德”仅为防御朝鲜核导威胁，但中方对此并未接受。很多韩国民众并不理解中方为何反对“萨德”。你对此有何评论？

华春莹表示，关于“萨德”问题，中方已多次明确表明反对立场，并指出了其严重危害和后果。中方理解韩方有维护自身安全的关切，但问题是，“萨德”损害地区战略平衡，无益于维护半岛和平稳定，可能使韩国陷入更不安全的境地。更重要的是，“萨德”系统所配备的X波段雷达探测距离可达2000公里以上，监测预警范围远远超出半岛，深入亚洲大陆腹地，覆盖中国大片领土，已经远远超出了韩国应对外来核导威胁的范畴。中方不反对韩国采取必要措施维护自身安全，但这种措施不能建立在损害韩国的友好邻国中国安全利益的基础上。华春莹强调，中方反对“萨德”的理由是充分、正当的。“我们再次敦促有关方正视问题本质和中方合理关切，立即停止相关部署进程。”对于部分韩媒报道称，美军已将“萨德”反导系统配套的X波段雷达运抵韩国，华春莹回应，韩国外交部已向中方作出澄清，有关报道并不属实。