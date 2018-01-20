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统计数字显示 连续8年下降

日本2017年自杀人数下降3.5%

【新华社东京】日本警察厅19日公布的统计数字显示，2017年日本自杀人数为21140人，比前一年减少757人，降幅3．5％，连续8年下降。

从性别来看，男性自杀人数为14693人，女性为6447人。从行政区划来看，日本31个都道府县自杀人数下降，16个县自杀人数上升。其中，东京都自杀人数最多，达2146人；鸟取县最少，有98人。

日本厚生劳动省自杀对策推进室认为，去年日本自杀人数下降的主要原因是经济好转，以及各地方采取的一些防止自杀措施奏效。

2017年1月至11月采集的分析数据显示，成年人自杀人数有所下降，但19岁以下自杀者的人数有所上升。厚生劳动大臣加藤胜信当天建议，应利用好网上资源提供疏导渠道，尽快出台相关对策以防年轻人自杀。

日本虽是发达国家，但由于校园霸凌、生活压力、传统文化等因素，自杀率（平均每10万人中的自杀人数）在发达国家中一直名列前茅。日本去年的自杀率为16.7，较上一年微降0.6聂晨静。根据日本政府去年制定的目标，未来10年日本的自杀率要降至13，这一数值与德国和美国的自杀率基本相当。按人口基数换算，届时日本的自杀人数需降至1.6万人以下。