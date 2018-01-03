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系23个月来首次

韩朝通过板门店联络渠道通话

【中新网】据韩联社报道，韩国统一部有关人士1月3日表示，韩朝通过板门店联络官渠道通电话。朝方于当地时间3日下午3时30分打来电话，确认电话和传真能否正常使用。

3日，朝鲜宣布平壤时间下午3点(韩国时间下午3点30分)起重新开通板门店韩朝直通电话渠道。据朝鲜中央电视台3日报道，朝鲜最高领导人金正恩已下令重开在板门店与韩国方面热线联系通道。这是韩朝时隔1年11个月恢复联络渠道，韩朝板门店渠道于开城工业园区停运的2016年2月切断至今。

据朝鲜官方媒体报道，朝鲜最高领导人金正恩1月1日在新年贺词中表示，即将在韩国举行的冬奥会是展示民族地位的良好契机，朝鲜真诚希望此次冬奥会成功举行。

金正恩说，朝鲜有意采取包括派遣代表团在内的一切必要举措，北南当局有可能就此进行紧急会谈。作为血脉相通的同一民族，对于同胞举办的活动给予帮助是应当做的事情。

对此，韩国总统文在寅2日积极评价朝鲜方面的有关表态，称这是朝鲜对韩方“让平昌冬奥会成为改善韩朝关系的契机”提议的响应。

文在寅要求韩国统一部和文化体育观光部尽快制定相关方案，以早日恢复韩朝对话，实现朝鲜代表团顺利参加平昌冬奥会。