Sunday, March 25th, 2018 | Posted by

签署包括科技、ICT合作等共5个MOU
韩阿联酋举行首脑会谈商定升格两国关系

3月25日下午，在阿布扎比总统府，韩国总统文在寅（左）和阿布达比王储穆罕默德举行韩国阿联酋首脑会谈。

3月25日下午，在阿布扎比总统府，韩国总统文在寅（左）和阿布达比王储穆罕默德举行韩国阿联酋首脑会谈。

 

【韩联社阿布扎比】正在阿联酋正式访问的韩国总统文在寅25日在阿联酋总统府与阿布扎比王储穆罕默德本扎耶德阿勒纳哈扬举行首脑会谈。

当天会谈按照单独和扩大首脑会谈顺序进行，文在寅与穆罕默德将两国2009年确立的战略伙伴关系提升为特殊战略伙伴关系。文在寅与穆罕默德在会谈中商定，新设外交、国防2+2副部长级协商会议机制，重整两国对话渠道。

两国首脑就其间两国在能源、基建、国防、军工、医疗保健等诸多领域稳步构筑合作关系给予高度评价，鉴于阿联酋正在推进去石油战略，双方商定扩大在新技术和未来增长产业领域的实质性合作迎接第四次工业革命。为在科技、太空、专利、中小企业等各种领域取得同步增长和发展，将谋求划时代和多元化的经济合作。

文在寅对最近韩企接获阿联酋能源相关设施建设订单表示感谢，并希望穆罕默德继续提供关注和支持，帮助韩企积极参与阿联酋能源、基建建设。

在单独首脑会谈后，文在寅和穆罕默德出席了两国政府部门谅解备忘录（MOU）签约仪式。此次签署的MOU包括科技、ICT合作MOU、中小企业及创新MOU、再生能源能源新产业合作MOU等共5MOU

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210189

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