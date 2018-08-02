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第51届东盟外长会议在新加坡开幕

继续坚持东盟团结和中心地位

【新华社新加坡8月2日电】第51届东盟外长会议2日在新加坡开幕。新加坡总理李显龙在开幕式上致辞时表示，开放、包容、以东盟为中心的地区架构一直支持着本地区的和平与稳定，东盟各国必须继续对这一架构进行强化。

他说，东盟各国必须团结一致，努力保持凝聚力和效能，使东盟能够继续发挥作用，为各成员国和伙伴提供价值。他还建议东盟各国在经济一体化与充分利用技术加强相互联系两个方面加强合作。

谈到经济一体化，李显龙说，很高兴看到东盟各国正力争在今年年底前结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判。他说RCEP将会形成一个国内生产总值（GDP）总和约占目前世界年度GDP三分之一的贸易集团。RCEP与同样有望达成的东盟－欧盟全面航空运输协议在谈成后将共同释放东盟承诺贸易自由化与经济一体化的明确信号。

李显龙还说，一直以来支撑东盟增长和繁荣的基础是基于规则的多边贸易体系，而这一体系正在承受压力。他说，对于东盟来说，重要的是要继续支持多边体系，并且和志同道合的伙伴一起加强合作。

新加坡外长维文在仪式上表示，东盟未来将继续坚持东盟团结和中心地位等核心原则，保持开放、包容、基于规则的地区架构。与此同时，东盟将加大共同体建设力度，同时加强在智慧城市、电子商务等新领域的合作。此外，东盟还将通过完成RCEP谈判等举措证明自由贸易和经济一体化的益处。

第51届东盟外长会议及相关会议7月30日至8月4日在新加坡举行。