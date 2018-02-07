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第八次中国－东盟防长

非正式会晤在新加坡举行

【新华社新加坡】第八次中国－东盟防长非正式会晤2月6日下午在新加坡举行。会议由东盟轮值主席国新加坡国防部长黄永宏和中国国务委员兼国防部长常万全共同主持。

常万全说，中国笃定和平发展道路，始终把东盟作为周边外交的优先方向，坚持与东盟做兴衰相伴、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴。近年来，遵照习近平主席与东盟各国领导人达成的共识，中国与东盟各国防务部门顺应大势，排除干扰，互信互谅，保持沟通，聚焦合作，为维护地区和平稳定发挥了积极作用。

常万全说，在习近平主席的英明领导下，中国特色社会主义进入新时代，中国与东盟关系也进入新时代。新的时代需要新的气象、新的作为。今年是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年，也是中国贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会精神开局之年，是中国改革开放40周年。中方愿与东盟各国携手团结，不忘合作初心，坚定合作信心，找准合作重心，推动把开展海上联演、反恐合作等蓝图变为现实，为打造更加紧密的中国－东盟命运共同体做出更大贡献。