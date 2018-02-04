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直径仅52厘米

日本成功发射世界最小级别运载火箭

【新华社东京】日本宇宙航空研究开发机构3日成功发射了一枚世界最小级别的运载火箭，将一颗超小型卫星送入太空。

当天下午，日本宇宙航空研究开发机构从鹿儿岛县的内之浦宇宙空间观测站发射了这枚“SS─520”5号“迷你”运载火箭，将东京大学研制的一颗重量只有约3千克的超小型卫星送入预定轨道。

“SS－520”是固体燃料火箭，长约9.5米，直径52厘米，重约2.9吨，是可用于卫星发射的世界最小级别运载火箭。为了降低发射成本，火箭的一些零部件采用了普通民用产品，研制和发射费用约为5亿日元（约合2860万元人民币）。

这一型号火箭本来是探空火箭，用于高空科学观测，后来被改造成运载火箭，这是它首次成功发射卫星。2017年1月，“SS－520”4号首次尝试发射卫星，但以失败告终。

目前小型卫星通常是“搭便车”发射，即在大中型运载火箭发射主要卫星时利用富裕的载荷顺带发射。但大中型运载火箭发射次数有限，不能完全满足小型卫星的发射需求，因此微型运载火箭有望填补这一商业发射领域空白。美国、日本等国一些企业都试图抢占这一市场。