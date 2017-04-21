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澳洲机构称MH370航班客机残骸

或在原搜索区以北海域

【新华社堪培拉】澳大利亚运输安全局21日发布声明说，澳大利亚联邦科学与工业研究组织对飞机残骸漂流模型进行研究后认为，马来西亚航空公司ＭＨ370航班客机坠海地点最有可能在原搜索区域以北海域。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织21日就ＭＨ370航班客机出台报告，指出综合考虑不同客机残骸碎片漂抵非洲时间、客机失联不久后西澳以西海域40天空中搜寻未有任何发现以及澳大利亚本土海岸未发现任何残骸等因素，客机最有可能在其第七次与卫星“握手”数据测算出来的弧线区域内南纬35度附近坠海。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织戴维格里芬博士说，报告列举了该机构使用波音777型飞机襟副翼实物所做海洋漂流试验得到的数据和分析。此前，他们根据在非洲法属留尼汪岛发现的飞机襟副翼制作了复制品，并进行了洋流试验。

此次使用实物进行试验更加增加了原来判断的可信度。试验发现，实物襟副翼以向左20度的角度漂流，速度也如科学家此前预计那样快于复制品漂流速度，进而解释ＭＨ370航班客机襟副翼2015年7月抵达留尼汪岛的事实。