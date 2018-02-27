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澳副总理丑闻曝光后辞职

对其用公款旅游调查继续

【海外网】在澳大利亚副总理乔伊斯与女下属存在不正当关系曝光后，澳大利亚总理特恩布尔于21日要求总理内阁部对乔伊斯是否违反部长级行为准进行调查，总理及内阁府秘书马丁·帕金森于26日称由于乔伊斯已辞职，同时调查“收获甚微”，宣布调查终止。

“考虑到乔伊斯先生已辞职，继续调查并不能有任何收获，”马丁·帕金森称。“但关于乔伊斯与其女下属是否存在动用独立议会开支管理局的资金进行旅游的调查还在进行。”

据英国《卫报》报道，在26日举行的参议院听证会上，澳大利亚国家党主席安东尼要求此前投诉乔伊斯存在性骚扰行为的女性向该党提交一份书面投诉资料。据悉，该女性的投诉直接导致了乔伊斯的辞职。

此外，国家党和特恩布尔政府还希望在当天的会上搁置关于乔伊斯的争议，与新当选的国家党党魁迈克尔·麦考马克达成一致。

据悉，关于内阁的最新变化将在本周晚些时候产生。据澳大利亚SBS新闻网报道,澳大利亚退伍军人事务部长麦迈克尔·麦考马克于周一（26日）击败特立独行的后座议员乔治·克里斯坦森当选国家党党魁和新一任澳大利亚副总理。当天上午8点，党魁和议员们在国会大厦举行特别会议。在不到一个小时的会议上，乔伊斯正式辞职。