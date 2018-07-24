Posted by admin

水坝蓄水量超过50亿立方米

老挝大坝坍塌致6个村庄数百人失踪

【新华网】据老挝国家通讯社巴特寮（KPL）报道，老挝南部的Xepian-Xe Nam Noy水电站大坝在7月23日（周一）发生坍塌，当地六个村庄遭受洪水袭击，已经导致多人死亡，数百人失踪，6600人无家可归。水坝蓄水量超过50亿立方米。

该水电站由电力公司PNPC建造。据www.power-Technology.com估计，这个410兆瓦的水力发电项目年发电量可达到18.6亿度。巴特寮通讯社介绍说，PNPC是韩国SK建筑公司、韩国西部电力公司、泰国Ratchaburi发电控股和老挝国有控股企业（LHSE）于2012年3月成立的合资企业。SK建筑公司持有PNPC 24%的股份，老挝国有控股企业持有26%，泰国Ratchaburi发电控股和韩国西部电力公司分别持有剩余股份的一半。

据估计，该项目耗资10.2亿美元，是韩国在老挝首个BOT模式（建设-经营-转让）的项目，于2013年2月正式开工，原本预计在今年投入运营。

老挝是湄公河流域国家中开发新能源基础设施最积极的国家。这个东南亚国家也被认为是开发多功能水坝的最佳地点–该国雨量充沛，年平均降雨量为1800毫米，70%的领土被山区所覆盖。