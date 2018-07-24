Tuesday, July 24th, 2018 | Posted by

水坝蓄水量超过50亿立方米
老挝大坝坍塌致6个村庄数百人失踪

水坝坍塌后酿成山洪，冲击多个村庄，很多灾民在屋顶上等待救援。

水坝坍塌后酿成山洪，冲击多个村庄，很多灾民在屋顶上等待救援。

 

【新华网】据老挝国家通讯社巴特寮（KPL）报道，老挝南部的Xepian-Xe Nam Noy水电站大坝在723日（周一）发生坍塌，当地六个村庄遭受洪水袭击，已经导致多人死亡，数百人失踪，6600人无家可归。水坝蓄水量超过50亿立方米。

该水电站由电力公司PNPC建造。据www.power-Technology.com估计，这个410兆瓦的水力发电项目年发电量可达到18.6亿度。巴特寮通讯社介绍说，PNPC是韩国SK建筑公司、韩国西部电力公司、泰国Ratchaburi发电控股和老挝国有控股企业（LHSE）于20123月成立的合资企业。SK建筑公司持有PNPC 24%的股份，老挝国有控股企业持有26%，泰国Ratchaburi发电控股和韩国西部电力公司分别持有剩余股份的一半。

据估计，该项目耗资10.2亿美元，是韩国在老挝首个BOT模式（建设-经营-转让）的项目，于20132月正式开工，原本预计在今年投入运营。

老挝是湄公河流域国家中开发新能源基础设施最积极的国家。这个东南亚国家也被认为是开发多功能水坝的最佳地点该国雨量充沛，年平均降雨量为1800毫米，70%的领土被山区所覆盖。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220817

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