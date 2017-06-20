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李显龙向国人道歉:

让全体议员就李家纠纷提问发言

【环球网报道】据新加坡联合早报网6月19日报道，新加坡总理李显龙19日晚7时30分发表声明，就李家纠纷一事，向新加坡全体国人道歉。

李显龙在声明称，不断曝光的纠纷，对民众造成困扰，也损害了国家的声誉，打击国人对新加坡政府的信心，他对此深感内疚，并就此向国人道歉。

李显龙称，身为李家长子，与弟妹争执不休，如果父母还健在，必定十分伤心。先父李光耀在遗嘱中，把房产平分给三个子女，其中将欧思礼路38号房产留给自己，相信这引起弟妹的不满。但自己也曾想方设法避免今天的局面，李显龙称，自己曾尝试私下化解弟妹的不满，建议将房产拥有权转移给妹妹，只要求象征性一元的转移费。不幸的是，他们并不接受这个建议。之后，自己又按合理的市价将房产卖给弟弟，并且已将所得全数捐作慈善。

李显龙在声明中指出，自己的弟妹选择公开此事，并作出各种严重的指责。涉及的不仅是家事私事，还包括总理职权的使用和政府的威信。面对这些毫无根据的指责，政府不能置之不理，应公开处理，作出回应。

李显龙称，将在7月3日国会复会时，以总理的身份发表一份声明，回应种种指责。人民行动党将解除党鞭，让全体议员自由提问和发言，并吁请所有议员，仔细研究相关的争议，在国会毫不保留地向政府提问。

在声明最后，李显龙称希望通过彻底公开的辩论和问责，消除此次事件所带来的疑问，并且加强公众对体制和政府系统的信心。“我保证，我绝对不会让这起事件影响我和内阁部长处理国家要务的能力。”李显龙说道。