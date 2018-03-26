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李明博拒绝接受狱中调查

韩检方称将按原计划进行

【中新网】据韩联社报道，当地时间26日，韩国前总统李明博拒绝接受检方的狱中调查，此前他一直否认所有嫌疑，并缺席法院在签发逮捕令前的被告人审问。

据报道，韩国检方计划于26日对被拘捕的前总统李明博进行首次狱中调查。对此，李明博表示，“很难期待公正的调查，接受调查是没有意义的”。随后，检方表示，将按原计划，前往东部拘留所，对李明博进行调查。

当地时间本月22日深夜，李明博被拘捕后，检方可在剥夺其人身自由的状态下开展10天的调查，鉴于批捕申请书所列罪状有受贿111亿韩元、侵吞公司资金350亿韩元等约14项，尚有收受现代建设2亿韩元贿赂等余罪有待深挖，检方还有可能向法院申请延长逮捕期限再查10天。

但有意见指出，考虑到6月韩地方选战已经打响，为避免影响选情，检方可能不会等到逮捕期限届满的4月10日才提起公诉，司法界预测检方将加紧办案争取4月上旬起诉李明博。

与被弹劾罢免的前总统朴槿惠不同，李明博仍然依照前任总统的各项礼遇，检方也向李明博方面询问了可以接受的调查方式，但关键在于李明博的态度以及是否协助调查。

韩国法律界有意见认为，李明博一直称检方的指控是“政治报复”，连法院签发逮捕令前的最后一次被告人调查都放弃出席，对于检方接下来的调查，很可能不会配合。

据悉，李明博23日在拘留所中与律师商讨应对战略时曾表示，如果检方仍然询问相同的问题，将不会回应。