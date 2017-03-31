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朴槿惠被捕影响韩国大选： 反对派民调领先

【澎湃新闻】3月31日凌晨，首尔中央地方法院对朴槿惠签发逮捕令，这名韩国前总统随后被检方逮捕。韩媒报道称，韩国各党派的总统候选人对此事表现出泾渭分明的政治光谱，韩国大选的格局也随之生变。

左右翼政党反应相左

韩联社3月31日报道称，朴槿惠逮捕后，左翼政党认为法理昭昭，右翼政党则表示遗憾。

韩国历史最悠久的传统左翼大党──共同民主党前党首文在寅称，朴槿惠逮捕符合法律的基本精神和原则，呼吁齐心协力共建公正廉洁的韩国；覆盖中间偏左选民、第二大在野党──国民之党前党首安哲秀则表示，法律面前人人平等，宪法精神得到弘扬，望惨痛历史不再重演；因支持弹劾朴槿惠而退党自立门户的右翼在野党──正党的总统候选人刘承旼则表示，虽然不批捕朴槿惠更可取，但尊重法院的决定，而同党议员金镇台则哀叹，韩国濒临悬崖迷失方向，并感叹法治丧钟已敲响。

大选走向仍难以预测

韩国民调机构Opinion Live所长尹熙雄表示，朴槿惠被批捕将使得韩国政坛对左右翼的划分更趋模糊，保守派更容易接受像安哲秀这样具有中立性的候选人，而右翼的自由韩国党大选候选人的支持率走向，决定着“反左翼”政党的命运。

韩联社同日报道，韩国现执政的右翼自由韩国党3月31日在首尔举行全体党员大会，在党内竞选中，庆尚南道知事洪准杓以54.15%的得票率战胜同党议员金镇台等人，将代表自由韩国党竞选第19届总统选举。