Friday, April 6th, 2018 | Posted by

朴槿惠一审获刑24年 罚款180亿韩元
“干政门”撼动韩国政坛

4月6日，韩国首尔火车站，人们观看韩国前总统朴槿惠案一审宣判的直播画面。

4月6日，韩国首尔火车站，人们观看韩国前总统朴槿惠案一审宣判的直播画面。

 

图为警方在法院外巡逻。

图为警方在法院外巡逻。

 

图为韩国首尔中央地方法院外停靠十几辆警察大巴，并设有多道路障，气氛紧张。

图为韩国首尔中央地方法院外停靠十几辆警察大巴，并设有多道路障，气氛紧张。

 

4月6日，在首尔中央地方法院前，举行集会的韩国前总统朴槿惠的支持者得知朴槿惠一审获刑24年伤心落泪。

4月6日，在首尔中央地方法院前，举行集会的韩国前总统朴槿惠的支持者得知朴槿惠一审获刑24年伤心落泪。

 

4月6日，韩国前总统朴槿惠的支持者在首尔中央地方法院前举行集会。

4月6日，韩国前总统朴槿惠的支持者在首尔中央地方法院前举行集会。

 

图为法官宣读判决。

图为法官宣读判决。

【中新网】当地时间46日，韩国法院对前总统朴槿惠“干政门”作出一审判决，朴槿惠多项罪名成立，获刑24年，罚款180亿韩元。耗时354天的朴槿惠“干政门”一审落下帷幕。

6日下午，韩国首尔中央地方法院就“干政门”宣判：现年66岁的朴槿惠受贿、强迫企业出资、滥用职权、泄露机密等多项罪名成立，获刑24年，罚款180亿韩元。朴槿惠当天早些时候通过看守所提交答辩书称，不会出庭接受审判。当天，其未出庭露面。

朴槿惠共面临21项指控。此前韩国检方指控朴槿惠犯有18宗罪，其中15项指控已在审理幕后亲信崔顺实、前总统幕僚长金淇春等共犯时判定有罪。今年年初，朴槿惠被指卷入国情院受贿案等，再被追加3项指控。

韩国法院查明，朴槿惠涉嫌与崔顺实共谋以逼捐体育基金方式向各大韩企索贿774亿韩元，以赞助崔顺实女儿马术训练为名收受或约定收受三星电子副会长李在熔的433亿韩元贿赂。

崔顺实已因包括上述犯罪事实的13宗罪在一审中被判处20年徒刑并处罚金180亿韩元。朴槿惠执政时向崔顺实泄露青瓦台机密文件的前幕僚郑虎成在二审中也被判罪名成立，与朴槿惠共谋炮制“文艺界黑名单”排斥打压所谓左翼或异议人士的金淇春则在二审中被判处4年有期徒刑。一如韩媒所料，作为腐败案最主要人物和曾对擅政门负有最终责任的朴槿惠此次未逃重刑。

史上首次：

直播前总统宣判现场

值得一提的是，韩国电视台此次对前总统的宣判现场进行直播，为史上首次。这也是韩国最高法院去年制定一、二审电视直播规定后首次直播宣判的案件。不久前李在熔和崔顺实的一审判决，均没有进行电视直播。

数月来始终未露面

拒会见亲属

朴槿惠自去年331日被批捕后一直关在首尔看守所。同年10月，朴槿惠关押期限被延长，朴槿惠以“遭到政治报复”为由5个多月来没有出席庭审，对于检方的多次讯问均三缄其口，拒绝提供口供。

在看守所，除了与两名律师之外，她拒绝与其他人见面，包括自己的胞弟和胞妹。允许与家人会面的春节和中秋节，她也一个人度过。

入狱一年多以来，朴槿惠健康不佳，被腰疼、脚伤、进食困难等多种疾病困扰，还曾多次被紧急送院。

一审耗时354

检方提供14万页证据

朴槿惠201610月被媒体曝光干政门丑闻，虽然发表两次道歉声明，但无法平息民愤。韩国民众从1029日起连续举行多起反朴集会，要求朴槿惠就干政门负责并下台，全国参与总人数累计超过一千万人次。

2016129日，朴槿惠被国会弹劾，2017310日被宪法法院罢免总统职务，331日被逮捕，417日被提起公诉。

经过近一年的调查和审理，今年227日下午，在韩国首尔中央地方法院进行的干政案的最终辩论中，检方根据118次庭审、130余次询问证人和14万页的证据记录，逐条指出了能证明朴槿惠犯下了包括受贿及索贿等在内的18项罪名的证据。

部长检察官全俊喆表示，“被告人被选为总统，却为了幕后实权人物的利益将国民委任的权限私有化，垄断国家政治并破坏宪法价值”，“成为韩国宪政史上首位遭到弹劾而被罢免的总统”。

随着46日韩国法院公布宣判结果，耗时354天的朴槿惠“干政门”一审落下帷幕。

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