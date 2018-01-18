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最大射程5000公里

印度试射可携带核弹头洲际导弹

【新浪军事】印度新德里电视台报道，当地时间18日早上9：55，印度从南方阿卜杜卡拉姆岛发射场发射一枚“烈火5”弹道导弹，导弹成功落入孟加拉湾预定目标区。印度媒体称，“烈火5”此次试射的弹道按公式换算相当于射程5000公里。

印度国防研究与发展组织（DRDO）发表的声明称，“烈火5”是印度自行研制的三级导弹，由DRDO完全自行制造，试验完全达到了预先设计目标，这枚导弹使用了复合材料制造的火箭发动机，完全由印度自行研制。印度在试射弹道中段和落点部署了测控船，监控到了导弹再入的情况。沿途的光电和雷达测控系统对导弹飞行全程进行了实时监控。

印度媒体称，该导弹的射程可以攻击亚洲大部分地区的目标，包括中国最北端和欧洲大部分地区。

这种导弹长17米，直径2米，重量近50吨，可以携带1吨重的弹头。

观察者网军事评论员表示，虽然印度自称“烈火5”导弹为洲际导弹，但按照国际上一般标准，射程5000公里的导弹只能算“中远程导弹”（IRBM）。

而且，由于印度技术上相对落后，“烈火5”导弹在重量与朝鲜“火星15”洲际导弹类似的前提下，射程反而远不如后者（朝鲜“火星15”导弹试射的射程按照公式换算可达12000公里）。就更不提朝鲜的“火星15”导弹使用自行改装的9轴机动发射车进行机动发射，而“烈火5”迄今为止仍使用铁轨发射车，实际上并不具备机动发射能力。