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日美2+2会议就对朝 施压

以实现无核化达成一致

【共同社华盛顿】日美两国政府17日在华盛顿举行的外长和防长安全保障磋商委员会（2+2）会议上一致同意，将对朝鲜进一步施压，以推进朝鲜无核化并阻止其弹道导弹开发。基于朝鲜威胁加大，双方就扩大自卫队职责作用以提高防御能力一事达成共识，并确定了美国提供“核保护伞”。美国国防部长马蒂斯在联合记者会上明确表示，“一旦朝鲜向日本发射导弹，将立即采取旨在拦截的特别行动。”

日美4名部长当地时间当天下午发表了写有上述内容的共同文件。在朝鲜公布向美属关岛周边发射弹道导弹计划等加大挑衅力度的背景下，日美两国拿出了强化同盟共同应对的态度。这是特朗普政府上台后首次举行2+2会议。日本外相河野太郎、防卫相小野寺五典、美国国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯出席了会议。

2+2会议上，双方确认了严格履行联合国安理会通过的新制裁决议的重要性。此外，双方还商定将积极劝说对朝鲜有影响力的中国以敦促其采取坚决的措施。会上还确认了美国以包括核在内的“所有能力”参与日本防卫事宜。

河野在联合记者会上强调称，“朝鲜为实现无核化认真采取措施至关重要。为对话而展开对话是毫无意义的。”蒂勒森谴责称“朝鲜发射洲际弹道导弹“是无法容忍的挑衅行为”。马蒂斯称：“若朝鲜做出敌对行为，将采取强硬的军事手段。”

小野寺在2+2会议上基于安保法制的完善表示将扩大自卫队的职责作用。他还就介绍了引进原本搭载于海上自卫队宙斯盾舰的拦截导弹部署在陆地上的“陆基宙斯盾系统”（Aegis Ashore）。有关美军新型运输机“鱼鹰”的飞行，小野寺要求美方确保安全性。