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日本政府抗议韩军

在独岛周边海域开展军事训练

【环球网】日本外相岸田文雄3月24日在记者会上透露称，由于掌握到韩国将在独岛（日称：竹岛）周边开展军事训练的消息，已向韩国政府提出抗议。岸田称：“鉴于日本有关竹岛主权的立场，无论如何无法接受，对此表示遗憾。”

韩政府召见日本公使

韩国外交部东北亚局局长郑炳元24日下午召见日本驻韩国大使馆总括公使铃木秀生，强烈抗议日方当天审定通过加大力度挑衅独岛主权的高二教科书，并要求日方予以纠正。

据日本共同社3月24日报道，日本政府相关人士称，训练自27日起在包括独岛周边海域在内的日本海展开。日本政府掌握到韩军的动向，外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治22日向韩国驻日大使馆次席公使提出了抗议。

报道称，韩军每年约两次在独岛周边等海域实施军事训练。2016年12月也有韩国海军陆战队十余人登上独岛展开训练，日本政府当时提出了强烈抗议。

作为针对韩国釜山设置慰安妇受害者少女像的对抗措施，日本政府此前让驻韩大使长岭安政临时回国。当被问及军事训练是否会影响大使归期时，岸田仅表示“将根据各种情况作出综合判断”。