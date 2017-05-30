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日本各地将实施训练

设想遭遇朝鲜导弹疏散居民

【共同社】鉴于多次发射弹道导弹的朝鲜局势，设想导弹落入日本境内的居民疏散训练将于近期在日本海一侧的国内各地相继实施。将与中央政府携手举行的各地方政府强调了训练意义称“对于确认信息传递和疏散工作能否顺利展开不可或缺”，但也存在不指定疏散地点等交由居民自行决定的一面。也有专家表示担忧，称“可能会加剧不安”。

即将于6月4日实施训练的山口县阿武町会通知多个疏散地点，并通过防灾行政无线电告知射弹消息，让参加演练的约250名居民加以判断。相关负责人表示，“希望成为一次能当场迅速反应并作出行动的练习。”

新舄县燕市的训练将于同月12日举行，据悉将不指定疏散地点，而是让居民自行判断是转移到别处还是留在原地。

发生紧急情况时应该在哪里保护自己？政府4月在内阁官房的“国民保护门户网站”刊登了导弹落入日本时的详细疏散方法。其中称导弹自发射起将在10分钟以内飞至，建议为躲开爆炸气浪“尽可能躲避在坚固的建筑物或地下”等。

然而，设想为疏散地点的公民馆和体育馆多为木造建筑，可以疏散到“坚固的建筑物”的居民有限。

6月9日即将实施训练的山形县酒田市没有地下街，约200人将疏散到附近学校和公民馆。该市表示“将在训练后再次检验怎样的地点合适”，正在摸索疏散地点。