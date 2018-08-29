Wednesday, August 29th, 2018 | Posted by

新的内阁由23名成员组成
澳洲政府新内阁在总督府宣誓就职

周二，新一届联盟党政府于堪培拉总督府，在总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）的面前宣誓就职。新的政府内阁由23名成员组成。图为新一届联邦政府宣誓就职后合影。

周二，新一届联盟党政府于堪培拉总督府，在总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）的面前宣誓就职。新的政府内阁由23名成员组成。图为新一届联邦政府宣誓就职后合影。

 

【综合讯】周二，新总理莫里森领导的新一届联盟党政府于堪培拉总督府，在总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）的面前宣誓就职。新的政府内阁由23名成员组成。

上周五莫里森在自由党党魁角逐中胜出、接替前总理特恩布尔出任澳洲总理后，联邦政府内阁进行了一次重大的改组。

前国防部长佩恩（Marise Payne）出任外交部长一职。前外交部长毕肖普（Julie Bishop）已经辞职。

在挑战领导权中落败的前内务部长达顿（Peter Dutton）已被再次任命为内务部长，但在本次内阁重组中，移民和公民事务将从内务部中分拆出去，由考曼接管。

莫里森试图将联盟党内的温和派和保守派团结起来，因此达顿的一些支持者们也被授予了部长职务。

前公民部长塔吉（Alan Tudge）出任新设立的城市和人口部长一职，该部隶属于基础设施部。

前国防工业部长、温和派的主要人物和特恩布尔的强有力支持者派恩（Christopher Pyne）担任国防部长。

本次也有几位新人进入内阁。

西澳议员普莱斯（Melissa Price）出任环境部长。

达顿的支持者安德鲁斯(Karen Andrews）担任工业、科学与技术部长。

前城市基础设施部长弗莱彻（Paul Fletcher）担任家庭与社会服务部长。

新当选的自由党副领袖、前能源部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）已被任命为财政部长。

11b

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=224105

Posted by on Aug 29 2018. Filed under 东盟新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added