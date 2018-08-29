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新的内阁由23名成员组成

澳洲政府新内阁在总督府宣誓就职

【综合讯】周二，新总理莫里森领导的新一届联盟党政府于堪培拉总督府，在总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）的面前宣誓就职。新的政府内阁由23名成员组成。

上周五莫里森在自由党党魁角逐中胜出、接替前总理特恩布尔出任澳洲总理后，联邦政府内阁进行了一次重大的改组。

前国防部长佩恩（Marise Payne）出任外交部长一职。前外交部长毕肖普（Julie Bishop）已经辞职。

在挑战领导权中落败的前内务部长达顿（Peter Dutton）已被再次任命为内务部长，但在本次内阁重组中，移民和公民事务将从内务部中分拆出去，由考曼接管。

莫里森试图将联盟党内的温和派和保守派团结起来，因此达顿的一些支持者们也被授予了部长职务。

前公民部长塔吉（Alan Tudge）出任新设立的城市和人口部长一职，该部隶属于基础设施部。

前国防工业部长、温和派的主要人物和特恩布尔的强有力支持者派恩（Christopher Pyne）担任国防部长。

本次也有几位新人进入内阁。

西澳议员普莱斯（Melissa Price）出任环境部长。

达顿的支持者安德鲁斯(Karen Andrews）担任工业、科学与技术部长。

前城市基础设施部长弗莱彻（Paul Fletcher）担任家庭与社会服务部长。

新当选的自由党副领袖、前能源部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）已被任命为财政部长。