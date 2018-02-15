Thursday, February 15th, 2018 | Posted by

新加坡2017年GDP增长创下三年最高
2018年预计略微放缓

今年新加坡经济预计增长放缓，受到出口降温的打压。

今年新加坡经济预计增长放缓，受到出口降温的打压。

 

【路透新加坡】今年新加坡经济预计增长放缓，受到出口降温的打压。2017年在全球出口繁荣的拉动下，新加坡经济增长创下三年来最快。新加坡贸工部周三公布的修正数据显示，2017年国内生产总值(GDP)增长3.6%，为2014年以来最高。

贸工部预测，2018GDP将略微高于1.5-3.5%预测区间的中间值。

2017年相比，2018年新加坡经济增长预计放缓，但仍然坚挺，”新加坡贸工部常任秘书罗锦贤对记者表示。

贸工部称，与去年相比，2018年的外部需求前景预计略微疲弱，并称美国的贸易保护主义、以及货币政策正常化的步伐若快于预期，都可能带来风险。

修正数据显示，10-12月国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.1%，初值为增长2.8%

新加坡经济的压力来自制造业，第四季制造业环比年率为萎缩14.8%

2017年是受到电子业成长提振，但那无法永远持续下去，”大华银行经济分析师Francis Tan称。

不过我们预期服务业将遭遇外溢效应，服务业成长率通常不会变动太剧烈，” Tan称。

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