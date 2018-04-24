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新加坡内阁改组

“总理接班人”职务变化引关注

【新浪网】新加坡总理李显龙24日对内阁进行大规模改组，使得内阁成员进一步年轻化，其中，几位被认为可能是“总理接班人”的内阁成员的职位变化引起关注。

据联合早报网24日报道，被视为总理接班人的三位领跑者当中，总理公署部长陈振声将回到政府核心，出任贸工部部长。王瑞杰和王乙康则分别留任财政部和教育部，但后者将卸下国防部的职务。

此外，在此次内阁改组中，年轻化也成为一个趋势。三名资深部长林勋强（原掌管贸易的贸工部长)、林瑞生（原人力部长）和雅国（原通讯及新闻部长）卸下部长职务，由第四代领导班子成员接手。

报道称，正如李显龙今年初所说，他并未在此次内阁改组中委任新的副总理，但备受瞩目的三名潜在总理人选都出现了职务调动。

其中，总理公署部长兼全国职工总会秘书长的陈振声（48岁）确定将离开服务了三年的职总，掌管贸工部这个“重量级”部门。而目前担任贸工部长的林勋强即将卸任。

陈振声也将接手总理公署属下的公共服务署，该政府机构目前由副总理兼国家安全统筹部长张志贤主管。此外，陈振声续任人民协会副主席。过去，这个职位一般由职总秘书长兼任。

教育部方面，王乙康（48岁）则将“独当一面”。报道称，随着另一名教育部长黄志明（49岁）改任总理公署部长、并预料在不久后接任职总秘书长一职，自2015年实行双部长制的教育部将重新“二合为一”。不过，王乙康将在此次内阁改组中，卸下国防部第二部长职务。

至于王瑞杰（57岁)，他将继续留任财政部长，但会接手国立研究基金会主席一职。基金会主席目前是张志贤。

这是李显龙在本届政府内第四次调整内阁职务。随着新任命5月1日生效，内阁部长年龄将从目前的56岁降低至55岁，更值得注意的是，内阁中的第四代领导班子成员在此次改组中首次过半。报道称，这一变化“反映了国家领导班子的年轻化与更新”。

目前，新加坡下一任总理人选正受到越来越多关注。路透社曾报道称，新加坡政治分析人士认为，王瑞杰、王乙康、陈振声等人都是下一届总理的有力竞争者。