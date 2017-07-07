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文在寅首会安倍晋三

强调妥善解决慰安妇问题

【韩联社汉堡】韩国总统文在寅7日上午在举行二十国集团（G20）领导人峰会的德国汉堡国际会展中心与日本首相安倍晋三举行会谈。

文在寅就“1228慰安妇协议”表示，两国应承认许多韩国人情感上无法接受该协议的现实，凝聚智慧摸索解决方案。这是文在寅就职后两人首次会晤。

文在寅表示，韩日关系很难得到更进一步发展有其原因，不能让慰安妇问题成为阻挡两国其他关系发展的绊脚石。对此，安倍晋三表示有必要履行“1228慰安妇协议”。

文在寅指出，两国不仅共享普世价值和战略利益，更是地理相近文化相通的伙伴。他表示，希望两国能妥善管理历史问题，携手共建面向未来且成熟的合作伙伴关系。安倍晋三也表示认同，称韩国是日本共享战略利益的近邻，强调两国领导人应保持紧密沟通共同发展面向未来的关系。两国首脑就保持紧密沟通达成共识，决定恢复韩日穿梭外交，并争取尽早召开韩中日首脑会议。

双方还一致认为朝鲜核导日趋升级，并严重威胁到两国安全。为解决朝核问题，实现半岛无核化，两国首脑决定维持并加强韩日及韩美日紧密合作。对此，文在寅强调韩国应主导解决朝鲜问题，韩朝之间有必要重启对话。安倍晋三就此表示理解。

此外，双方还决定加强务实合作，搞活双边经贸投资、扩大青少年交往及旅游交流等。安倍晋三表达欢迎文在寅早日访日，文在寅则邀请安倍晋三出席平昌冬奥会活动。

青瓦台发言人朴洙贤表示，此次会谈对两国首脑建立互信及两国发展面向未来的合作伙伴关系做出贡献。今后，两国首脑也将经常通过双边及多边场合开展持续对话。