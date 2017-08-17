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文在寅就职百日举行记者会

表示将持续打造公平正义的大韩民国

【韩联社首尔】韩国总统文在寅17日在青瓦台举行就职百日记者会，他在开场发言中表示将持续打造公平正义的大韩民国，治国理政的最大力量来自国民。

文在寅首先向国民表示感谢，他说，有广大民众的支持和关注，才得以顺利治国理政。他还说，新政府一百天前正式成立，但其实从去年冬季的烛光集会就已起步。国民对建设国民之国、正义韩国的期待正是文在寅政府的起点。近百天来，政府致力于落实民众要求的各种改革课题，治愈民众创伤，实现全民团结。

文在寅说，最近政府发布了融合新政府施政理念的政策，发展为改变国民生活、负责的政府。扩大抚恤有功人员的有关事业是国家对为国牺牲人员的责任，加强医疗保障、增加老年人基础养老金、引进儿童补贴等旨在提升国民健康，打造更好未来，是国家的义务。调高最低时薪、发布房地产新政等是保护国民基本权利的政策。

文在寅表示，政府还将进一步周密准备，政府的政策若无法实质改变国民生活，就毫无意义。他承诺，将带着更大的使命感，加快实施更具体的政策，让国民切身体会变化，包括解决当前面临的安全和经济难题，在就业岗位、住房、医疗等基础国民生活领域推行新政。

文在寅表示，过去100天里，我坚信真正的国民主权时代已经开启。国民们已自主宣布成为国家的主人公，积极参政创造变化。我相信，我们能够克服当前面临的危机和困难。国民是国政运营的最大力量，我将始终和国民们同心同德，与民同行。