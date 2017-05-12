Friday, May 12th, 2017 | Posted by

文在寅在国会中央大厅
宣誓就任韩国第19任总统

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5月10日，在韩国国会中央大厅，文在寅正式宣誓就任总统。

 

【韩联社首尔】韩国新任总统文在寅10日在国会中央大厅出席就任宣誓仪式，正式就职韩国第19任总统。

文在寅在仪式上宣读就职誓言时表示，力争打造全民团结和谐相处的全新国家。在历史和国民面前，我虽感敬畏，但将以谦虚心态作为第19任总统而尽职尽责。

文在寅表示，待一切准备就绪后，我将离开青瓦台，在光化门政府大楼办公，成为随时和国民沟通的总统。我将亲自参加新闻发布会介绍主要政务。与此同时，我还会抽时间在光化门广场办大讨论会，最大限度地分散“帝王式总统权”，并将权力机构转型为与政治脱钩的独立机构。文在寅表示，如有必要，将随时访问华盛顿，并访问北京和东京，如果条件允许，我还愿意访问平壤。为解决“萨德”问题，将同美国和中国进行磋商。他还说，以注重能力为用人大原则，在全国范围内，不管是否为自身的支持者，都将一视同仁公平提拔。

韩国中央选举管理委员会（中选委）10日上午8时召开全体会议，确定共同民主党总统候选人文在寅当选第19任韩国总统，文在寅的总统任期于中选委委员长敲槌定音的上午8时9分正式开始，文在寅作为总统还同时接收韩军统帅权。

 

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