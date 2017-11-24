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支持印太区域平衡

澳大利亚发布新“外交白皮书”

【中新网】据澳洲网报道，澳大利亚总理特恩布尔与联邦外长毕晓普、贸易部长席奥博23日在堪培拉共同揭晓了自2003年以来，澳大利亚首份外交政策白皮书。

新白皮书为澳大利亚未来的外交政策设立了5大目标，并重点关注印度洋-太平洋地区事务，同时也和其他地区的国家建立及强化联系。

据报道，澳大利亚前一份外交政策白皮书起草的背景是巴厘岛和美国遭遇的恐怖袭击，而本次白皮书的起草则时值国际形势发生了巨大变化：美国出现了一位倡导“美国优先”的总统、英国脱欧导致的欧洲重组，以及恐怖主义构成的威胁等。

特恩布尔政府新发布的外交政策将直接聚焦印度洋-太平洋地区事务，也同时建立和加强与其他地区国家的联系。这份白皮书为澳大利亚外交政策设立了5个主要目标：促进开放、包容和繁荣的印太区域，尊重区域内所有国家的权利；反对保护主义、促进商业发展；确保澳大利亚人在恐怖主义等威胁背景下的安全；维护国际秩序、进一步支持太平洋及东帝汶等国家。

新外交政策白皮书指出，澳大利亚政府致力于与中国建立更强有力和富有建设性的联系。

白皮书还警告称，恐怖主义、网络攻击及跨国犯罪可能在未来10年里存在恶化的风险。

此外，澳大利亚在太平洋区域还设立了3大首要任务：更广泛的经济合作和劳动力流动性；海洋安全；强化人际联系、技能及领导力。