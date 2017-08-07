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推动合作向更高层次、更高水平迈进

东盟与中日韩（10+3）外长会在马尼拉举行

【中新社马尼拉】8月7日，中国外交部长王毅出席在菲律宾马尼拉举行的东盟与中日韩(10+3)外长会。

王毅表示，中方始终是东亚合作的积极参与者和推动者。在当前贸易保护主义思潮抬头背景下，10+3应担当起东亚合作主渠道的重任，在六个方面深化务实合作，推动10+3合作向更高层次、更高水平迈进。一是加强规划指导，为10+3的可持续发展指引方向，可借鉴东盟成功经验，将东盟共同体蓝图延伸至东亚合作平台。二是推动加强粮食安全合作，支持加强10+3农业交流合作。三是加强可持续发展合作，加强在减贫、中小企业等领域合作，缩小地区发展差距。四是深化财经合作，发挥亚洲金融合作协会作用，争取尽早达成区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。五是创新产业合作模式，发挥各自优势，开展国际产能合作。六是加强人文交流，促进整个地区的文化和地方交流。

东盟各国外长充分肯定10+3作为区域合作主渠道的作用，积极评价10+3合作取得的丰硕成果，希望中日韩继续加大投入，帮助东盟实现共同发展繁荣，希望11月马尼拉10+3领导人会议取得更多务实成果，深化经济、金融、基础设施、人文等领域合作，更有效应对恐怖主义等非传统安全威胁。中日韩外长表示支持东盟共同体建设，希望尽早达成RCEP，维护自由贸易体制。