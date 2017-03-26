Posted by admin

批评李光耀的新加坡少年

在美获政治庇护

【BBC中文网】曾公开批评已故新加坡前总理李光耀并两次入狱的网络博主余澎杉（Amos Yee）在美国获得政治庇护。

18岁的余澎杉自去年12月抵达美国芝加哥机场以来一直被扣押。

他当时持旅游签证赴美，却在机场入境时说自己是来寻求政治庇护的。

美国在当地时间周五（3月24日）授予余澎杉政治庇护，预期他很快会被释放。

美国国土安全部此前曾反对给他庇护，但移民法官做出了对他有利的裁决。

法官萨缪尔科尔在一份13页的裁决中说，余澎杉因政治主张在新加坡面临迫害。余澎杉的律师桑德拉格劳斯曼透露， 他最早将在周一（3月27日）获释。

律师在声明中说：”言论自由的权利是神圣的，即使这种言论被人为是冒犯性的”。

余澎杉因”蓄意在网上发布冒犯基督教和伊斯兰教的视频与评论”于2016年9月被新加坡当局以”伤害宗教感情”的罪名被判刑6周。

他还曾因为在网上发表文章批评基督教且几次发布批评李光耀的视频在2015年被判刑4周。余澎杉那年3月发表视频批评刚去世的李光耀，引起部分民众反感情绪，甚至报案希望将他捉拿，事件掀起轩然大波。

数月后，在长达19分钟的视频《回应那些憎恶李光耀视频的人》中，余澎杉指李光耀比在2011年丧命的基地组织首领本拉登更糟，因为他认为”起码大家都知道本拉登是个坏蛋。”