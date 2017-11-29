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弹道导弹可打击美国本土全境

朝鲜宣布成功试射新型洲际弹道导弹

【新华社首尔】朝鲜29日宣布，当天成功试射了新开发的“火星－15”型洲际弹道导弹。

朝中社当天发布的朝鲜政府声明说，朝鲜最高领导人金正恩28日签署了试射命令。试射于当地时间29日2时48分在朝鲜首都平壤郊外进行，导弹沿预定飞行轨道飞行５３分钟，最大飞行高度4475公里，飞行距离950公里，准确命中朝鲜半岛东部海域公海上的预定目标水域。

声明说，试射以最大高角发射，未对周边国家安全造成任何负面影响。

声明表示，“火星－15”型洲际弹道导弹可打击美国本土全境，可装载超大型重型核弹头，与今年７月试射的“火星－14”型相比，战术技术数据与技术特性更优越。

回应朝方导弹试射

韩国举行导弹实弹演练

韩国军方29日说，韩军当天凌晨举行导弹发射实弹演练，回应朝方试射弹道导弹活动。

韩军联合参谋本部披露的信息显示，韩国军方当地时间29日凌晨3时23分、即朝方试射导弹几分钟后，举行“精确打击”导弹发射演练。

韩联社援引韩军联合参谋本部消息报道，本次演练在朝鲜半岛东部海域韩朝海上分界线附近举行，持续大约20分钟。演练由陆军导弹部队、海军宙斯盾舰和空军ＫＦ－16战斗机，分别发射了一枚“玄武－2”型弹道导弹、一枚“海星－2”型舰对地导弹和一枚“ＳＰＩＣＥ－2000”型导弹。韩国军方称，韩国军队24小时严密监视朝方动向，演练展现了韩方随时精准打击朝鲜导弹发射设施的能力。

强烈谴责朝方试射行为

韩国总统府青瓦台29日发布媒体声明说，总统文在寅当天上午主持召开国家安保会议，强烈谴责朝方试射行为，表示韩国将继续加强防御力量，与国际社会一道采取坚决有效的措施促使朝鲜弃核。文在寅当天还就此与美国总统特朗普通电话，双方同意将继续与国际社会紧密合作，以制裁和施压迫使朝鲜回到谈判桌前。