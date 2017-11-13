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庆祝东盟成立五十周年

第31届东盟峰会在马尼拉正式开幕

【国际媒体11月13日综合报道】我国总统佐科威出席菲律宾首都马尼拉举行的第31届东南亚国家联盟（东盟）峰会。

东盟峰会后，在马尼拉还将举行多场东亚合作领导人会议，其中包括第20次中国－东盟（10＋1）领导人会议、第20次东盟与中日韩（10＋3）领导人会议和第12届东亚峰会。此外，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议也将在此间举行。

除东盟十国领导人外，出席相关会议的还有中国总理李克强、美国特朗普、俄罗斯总理梅德韦杰夫、日本首相安倍晋三、印度总理纳伦德拉莫迪、韩国总统文在寅、加拿大总理特鲁多、澳大利亚特恩布尔、新西兰新任女总理杰辛达阿德恩、印度等国领导人和联合国秘书长。

秘书处总部设在印尼雅加达的东盟（ASEAN）成立于1967年，成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸。在发展过程中，东盟形成了10＋1、10＋3的东盟地区论坛、东盟防长扩大会和东亚峰会等机制，成为推进区域合作和一体化建设的重要合作平台。

今年恰逢东盟成立50周年，主题定为“拥抱变革，融入世界”的 2017年第31届东盟峰会，在东盟轮值主席国菲律宾首都马尼拉举行，因此在举办第31届东南亚国家联盟峰会期间，菲律宾举行一系列大型庆祝活动。峰会前夕，轮值主席国总统杜特尔特在马尼拉帕赛市(Pasay City)SMX会展中心进行大型招待晚宴，各国元首身穿传统菲律宾服装合影留念。