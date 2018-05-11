Friday, May 11th, 2018 | Posted by

将任命人民公正党主席旺阿兹莎为副总理
马来西亚新总理公布政府部门名单

5月11日，马来西亚新总理马哈蒂尔穆罕默德（中）与人民公正党（PKR）主席旺阿兹莎（Wan Azizah Ismail／左三）陪同下公布政府部门名单。

5月11日，马来西亚新总理马哈蒂尔穆罕默德（中）与人民公正党（PKR）主席旺阿兹莎（Wan Azizah Ismail／左三）陪同下公布政府部门名单。

 

【越通社河内】马来西亚新总理马哈蒂尔穆罕默德511日公布政府部门名单。这是马哈蒂尔和希望联盟(PH）胜选后组建内阁的第一动态。

马哈蒂尔在会见记者时表示，马来西亚新政府将包括10个政府部门，其中包括财政部、外交部、国防部、内政部、教育部、交通部、多媒体与科学部等。马来西亚前总理纳吉布拉扎克政府共包括25个政府部门。

预计，马来西亚新内阁的成员名单将于512日公布。此前，马哈蒂尔表示，就任之后，他将任命马来西亚人民公正党（PKR）主席旺阿兹莎（Wan Azizah Ismail）作为马来西亚副总理。届时，旺阿兹莎将成为马来西亚历史上的首位女性副总理。

92岁高龄的马哈蒂尔也成为目前世界上最年长的政府领导人。马哈蒂尔是受到马来西亚人民信任和尊重的政治家。在他的领导下，马来西亚国家在交通体系、国内汽车工业、建筑工程等领域上有了巨大的变化。在竞选期间，他通过社交网络和演讲活动，就马来西亚人民所关心的许多问题提出自己的观点。根据马选委会网站10日的即时计票结果，希盟已确认获得超过112个国会下议院议席，超过总议席数的一半。

值此马哈蒂尔就任马来西亚新一届政府总理之际，510日，越南政府总理阮春福已向马哈蒂尔致贺电。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214791

Posted by on May 11 2018. Filed under 东盟新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added