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将任命人民公正党主席旺阿兹莎为副总理

马来西亚新总理公布政府部门名单

【越通社河内】马来西亚新总理马哈蒂尔穆罕默德5月11日公布政府部门名单。这是马哈蒂尔和希望联盟(PH）胜选后组建内阁的第一动态。

马哈蒂尔在会见记者时表示，马来西亚新政府将包括10个政府部门，其中包括财政部、外交部、国防部、内政部、教育部、交通部、多媒体与科学部等。马来西亚前总理纳吉布拉扎克政府共包括25个政府部门。

预计，马来西亚新内阁的成员名单将于5月12日公布。此前，马哈蒂尔表示，就任之后，他将任命马来西亚人民公正党（PKR）主席旺阿兹莎（Wan Azizah Ismail）作为马来西亚副总理。届时，旺阿兹莎将成为马来西亚历史上的首位女性副总理。

92岁高龄的马哈蒂尔也成为目前世界上最年长的政府领导人。马哈蒂尔是受到马来西亚人民信任和尊重的政治家。在他的领导下，马来西亚国家在交通体系、国内汽车工业、建筑工程等领域上有了巨大的变化。在竞选期间，他通过社交网络和演讲活动，就马来西亚人民所关心的许多问题提出自己的观点。根据马选委会网站10日的即时计票结果，希盟已确认获得超过112个国会下议院议席，超过总议席数的一半。

值此马哈蒂尔就任马来西亚新一届政府总理之际，5月10日，越南政府总理阮春福已向马哈蒂尔致贺电。