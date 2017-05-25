Thursday, May 25th, 2017 | Posted by

大批民众疏散
菲律宾棉兰老岛局势持续混乱

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5月24日，在菲律宾南部北拉瑙，菲政府军在一处检查站检查从马拉维市撤离的车辆。

 

【新闻及时事节目】菲律宾政府军在南部同回教叛乱组织爆发激战，迫使大批居民逃往临时疏散中心避难。菲南局势混乱，政府军继续在南部城市马拉维部署军力。

棉兰老岛实施军法管制后，多辆军车相继开往马拉维市，准备加入菲南战役。

菲律宾总统杜特尔特表示：“如果我认为你该死，你就一定会死。如果你和我们对抗，你会死。如果公然挑战我们，你会死，哪怕这会导致多人死亡。”

菲南局势混乱，大批民众逃离家园，到疏散中心避难。有居民表示，希望能获得援助，迁移到安全地区。当地商业活动已经停止，街上空荡荡，电力供应也已中断。另外，总统杜特尔特的家乡达沃市的出入口，设立多个检查站，加强戒备。

菲律宾军方24日晚间发布消息称，菲律宾军方当天从反政府武装手中解救出120名人质，并已击毙13名武装分子。另外，至少有7名军警在交火中死亡，另有33人受伤。另据菲律宾当地媒体报道，已有9名平民在交火中丧生。菲律宾总统杜特尔特已下令在菲南部棉兰老岛、巴西兰岛、苏禄群岛和塔威塔威群岛等地区实施为期60天的戒严，以应对目前棉兰老岛上政府军警与“毛特组织”等反政府武装的战斗。

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