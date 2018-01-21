Sunday, January 21st, 2018 | Posted by

塔利班宣布负责
阿富汗首都酒店遇袭事件致11死

这是1月21日在阿富汗喀布尔拍摄的遭武装分子袭击的洲际酒店。

这是1月21日在阿富汗喀布尔拍摄的遭武装分子袭击的洲际酒店。

 

【新华社喀布尔】阿富汗警方官员21日向新华社记者证实，截至当地时间上午1130分，发生在首都喀布尔洲际酒店的袭击事件已造成不包括袭击者在内的至少11人死亡、20人受伤。

这名官员表示，由于交火对峙仍在继续，预计伤亡人数将进一步上升。

新华社记者在酒店外围封锁线处仍可听到零星巨大爆炸声和枪击声。酒店部分客房的阳台上，有民众使用床单、窗帘绑绳向外逃生，还有武装分子向酒店外围媒体和民众聚集地点开枪扫射。记者看到多辆救护车在现场待命，伤者已被转移至附近医院救治。

截至当地时间上午11时，安全人员与武装分子的交火对峙已持续超过12个小时。阿富汗内政部发言人纳吉布达尼什对媒体表示，安全人员已经解救了约100名民众。

有目击者告诉记者，袭击始于当地时间20日晚9时左右，4名武装分子身穿炸弹背心，持重型武器冲入该酒店，从一层大堂开始对在场民众进行无差别扫射，阿军方安全人员随即赶到现场进行反击。

塔利班宣布负责

据美联社报道，阿富汗官员透露，在阿富汗首都喀布尔酒店遭袭事件中，阿富汗安全人员与武装分子的对峙已经结束，塔利班宣布对此次袭击事件负责。阿富汗内政部发言人达尼什表示，最后一名武装分子已被击毙，加上之前击毙的两人，共有三名武装分子被击毙。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204181

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