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回应朝鲜挑衅

美军方称美航母战斗群驶向朝鲜半岛

【环球时报】据美国有线电视新闻网(CNN)8日报道，美国国防部官员说，美国海军卡尔.文森号航母战斗群正驶向临近朝鲜半岛的西太平洋。

报道称，美国太平洋司令部司令哈里斯上将指挥卡尔.文森号航母战斗群驶往西太平洋。此前卡尔.文森号航母结束了在南海的巡航，抵达新加坡，4月8日离开新加坡。

卡尔.文森号航母隶属美国第三舰队，排水量超过10万?，可以搭载F-18超级大黄蜂战机， E-2“鹰眼”预警机， MH-60“海鹰”直升机，C-2“灰狗“运输机等70台。(ada dun hilang bang)

美军官方人士称，卡尔.文森号航母的此次行动是对近日朝鲜一系列挑衅行动的回应。

美国在该地区的军事行动并不罕见。3月份，卡尔.文森号航母战斗群参加了代号“鹞鹰”的韩美联合军演。不过，根据太平洋司令部的消息说，卡尔.文森号航母战斗群原本计划去澳大利亚进行访问，但临时调整计划。

就在卡尔.文森号航母即将抵达新加坡之际，朝鲜5日发射了一枚射程加长的“飞毛腿”液体燃料弹道导弹，但发射不久便失去控制坠海。此前朝鲜还进行了数次火箭发动机试验。

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