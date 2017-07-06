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南亚多城市污染严重

尼泊尔首都全球排第五

【中新社加德满都】据世界著名数据网站Numbeo新近公布的2017年中期污染指数报告，世界上前5个最严重污染城市有3个来自于南亚地区，其中尼泊尔首都加德满都居第5位。

Numbeo网站的数据主要来自于用户上传，系世界上最大的关于城市及国家的数据资源网站之一。它提供世界诸多大城市生存环境方面的实时信息。

报告称，此次评估的数据除了用户上传，还来自于世界卫生组织等机构，共涉及世界上269个城市的污染情况。其中，非洲国家加纳的首都阿卡拉在此次污染指数排行榜中位居第一；新西兰首都惠灵顿是污染最轻的城市。

据称，此次污染评估主要以空气污染为主，而后是水污染及其它类型的污染。尼泊尔环保部称，较高的PM2.5(细颗粒物)浓度水平是加德满都获得如此靠前排位的主因

有分析指，由于数据来源问题，这一排位可能并不是非常精确。但加德满都地区严重的环境污染已经是不争的事实：城市环路灰尘漫天、主要商业区充满浓重的机动车尾气、流经城市的河流多是灰黑色的水。

官方表示，加德满都谷地地区机动车保有量不断提高，加上道路建设极为缓慢、油气质量不佳、谷地的地形不利于空气扩散等因素，从而造就了严重的空气污染；水污染也是长年累月所形成的痼疾。

不过在地方选举之后，加德满都新一届政府已经开始重视环境保护工作。

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