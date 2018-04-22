Sunday, April 22nd, 2018 | Posted by

匿名推特账号激增
亚洲网民忧社交媒体信息受操控

受全球各地使用者欢迎的推特，近年来假户口有增加的趋势。

受全球各地使用者欢迎的推特，近年来假户口有增加的趋势。

 

【联合早报网】近来东南亚及东亚地区的匿名推特用户人数，出现激增情况。由于这些账号背后大多是由机器人写作程序操控的假户头，这令不少东南亚与东亚地区使用者担心，其社交平台信息将与美国一样，成为不法之徒操控的对象。

法新社日前采访的一名柬埔寨籍受访者玛雅就称，她的推特（Twitter）账号自本月初起，追随者（followers）人数便无故增加。身为一家科技公司老板的玛雅说：“我的账号从三月初至今，已增加了超过1000名新追随者，这等于短短一个月内，追随者人数暴增227%。”

很多网民若遇到与玛雅同样的“遭遇”，或许会感到开心，但这样的情况却让曾任职于多家科技公司的玛雅，对情况起疑。玛雅发现，这些推特账号一般都喜欢跟随柬埔寨当地的名人，包括一些生意人，政治人物及记者等。她也观察到这些账号一般都没有头像，设立后也几乎未发任何推文。法新社报道指出，除了柬埔寨，在泰国、越南、马来西亚、缅甸、台湾、香港及斯里兰卡，也出现类似情况。报道也指出，若推特决定打击假用户问题，超过33亿名用户将受影响。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212868

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