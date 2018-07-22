Posted by admin

包括李显龙及多名部长

新加坡150万名病患资料遭泄

【环球网综合报道】据新加坡《联合早报》20日报道，新加坡近来遭受历来最大规模的严重网络安全攻击。该国150万名病患的人个人资料遭泄露，其中约16万人的门诊开药记录也被偷，还包括总理李显龙以及数名部长。

新加坡通讯及新闻部和卫生部20日举行联合召开记者会，介绍了该起网络攻击事故的详情。失窃的病患资料可追溯到2015年5月1日至今年7月4日这段期间，到新加坡保健服务集团旗下诊所问诊的病人。调查显示，黑客以恶意软件(malware)入侵新加坡保健服务集团(SingHealth)的系统后，从今年6月27日至7月4日盗取了150万名病患的个人资料，其中16万人的开药记录也被盗窃。失窃的个人资料包括姓名、身份证号码、地址，和出生日期等。受影响病人的资料与记录并没有被修改或删除。

据报道，黑客还取得了李显龙和数名部长的个人资料和开药记录。迹象显示，黑客在侵入系统期间不断搜索李显龙的记录，因此相信他是这次网络攻击的主要目标。

李显龙在2015年2月被诊断患上前列腺癌，并接受手术切除前列腺。他在术后请了一个星期的病假修养，并于2015年3月正式重返工作岗位，出席国会辩论。

被问及这次的攻击是否是海外黑客所为，是处于商业或是政治目的，如果是海外黑客我们正采取什么行动将他们绳之以法等，新加坡网络安全局局长许智贤以保安理由不愿透露太多，只表示:”这不是业余黑客或犯罪团伙干的。”

新加坡卫生部长颜金勇在当天下午的记者会上，对这起重大网安疏漏对国人造成的损失道歉，并表示深切的遗憾。

报道称，新保集团(Singhealth)将通过手机短信和信件联络这150万名受影响的公众，他们的其他病历资料没有被盗取，其他公共医疗机构数据库也不受影响。