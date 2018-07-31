Tuesday, July 31st, 2018 | Posted by

力争商定缓解韩朝军事紧张和建立军事互信
第九次韩朝将军级会谈在板门店举行

7月31日上午，在韩朝边境板门店韩方一侧“和平之家”举行的第九次韩朝将军级会谈上，韩方首席代表金度均（左二）同朝方首席代表安益山握手合影。

7月31日上午，在韩朝边境板门店韩方一侧“和平之家”举行的第九次韩朝将军级会谈上，韩方首席代表金度均（左二）同朝方首席代表安益山握手合影。

 

【中新社首尔】第九次韩朝将军级会谈31日在韩朝边境板门店韩方一侧的“和平之家”举行。

韩方由韩国国防部对朝政策官金度均率团、一行5人参与；朝方则有朝鲜陆军中将安益山等人参会。

在当天出发前，金度均接受媒体采访时表示，会谈重点是就今年4月韩朝领导人签署的《板门店宣言》中的军事协议和上次将军级会谈的议题进行磋商，力争商定缓解韩朝军事紧张和建立军事互信的实际措施。

据韩媒报道，当天第一轮会谈于韩国时间上午10时开始，持续了近50分钟。

金度均当天发言以俗语“不付出辛勤的汗水，难有丰收的果实”开篇。他说，今年春天韩朝发表《板门店宣言》，为韩朝关系发展埋下种子，希望双方积极沟通，争取双边合作到今秋取得丰硕成果。

金度均说，韩朝在第八次将军级军事会谈就完全修复东西海岸的军事通信线路达成一致，并恢复了朝鲜半岛西部海域用于舰艇间联系的海上热线，这些举措在缓解韩朝军事紧张和建立互信方面具有重要意义。

安益山也表示，希望双方坦诚讨论，给全民族及世界人民带来惊喜。

针对韩朝非军事区解除武装等议题，韩国官方并未披露相关信息。但在几天前，韩国国防部曾表态，将试点推进撤离韩朝非军事区前线警戒哨所的兵力和设备，并逐步扩大实施范围。

自今年起，韩朝恢复了多项中断多年的军事会谈。6月，韩朝时隔10年多时间重启将军级军事会谈。7月，韩朝完全恢复西海岸军事通信线。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221474

Posted by on Jul 31 2018. Filed under 东盟新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added