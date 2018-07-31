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力争商定缓解韩朝军事紧张和建立军事互信

第九次韩朝将军级会谈在板门店举行

【中新社首尔】第九次韩朝将军级会谈31日在韩朝边境板门店韩方一侧的“和平之家”举行。

韩方由韩国国防部对朝政策官金度均率团、一行5人参与；朝方则有朝鲜陆军中将安益山等人参会。

在当天出发前，金度均接受媒体采访时表示，会谈重点是就今年4月韩朝领导人签署的《板门店宣言》中的军事协议和上次将军级会谈的议题进行磋商，力争商定缓解韩朝军事紧张和建立军事互信的实际措施。

据韩媒报道，当天第一轮会谈于韩国时间上午10时开始，持续了近50分钟。

金度均当天发言以俗语“不付出辛勤的汗水，难有丰收的果实”开篇。他说，今年春天韩朝发表《板门店宣言》，为韩朝关系发展埋下种子，希望双方积极沟通，争取双边合作到今秋取得丰硕成果。

金度均说，韩朝在第八次将军级军事会谈就完全修复东西海岸的军事通信线路达成一致，并恢复了朝鲜半岛西部海域用于舰艇间联系的海上热线，这些举措在缓解韩朝军事紧张和建立互信方面具有重要意义。

安益山也表示，希望双方坦诚讨论，给全民族及世界人民带来惊喜。

针对韩朝非军事区解除武装等议题，韩国官方并未披露相关信息。但在几天前，韩国国防部曾表态，将试点推进撤离韩朝非军事区前线警戒哨所的兵力和设备，并逐步扩大实施范围。

自今年起，韩朝恢复了多项中断多年的军事会谈。6月，韩朝时隔10年多时间重启将军级军事会谈。7月，韩朝完全恢复西海岸军事通信线。