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前板球冠军伊姆兰-汗宣布

赢得大选 称要建立“新巴基斯坦”

【海外网】巴基斯坦迎来五年一度的大选。当地时间26日，代表正义运动党的候选人、前板球世界冠军伊姆兰·汗宣称在巴基斯坦大选中获胜。他宣布，自己要建立一个“新巴基斯坦”。

据英国广播公司（BBC）报道，此次大选，同时选举国民议会和省议会，并在此基础上组建中央和地方政府。竞选起初主要在伊姆兰·汗领导的正义运动党、夏巴兹·谢里夫领导的穆斯林联盟和比拉瓦尔·布托领导的人民党之间展开角逐。临近大选时民调显示，伊姆兰·汗和夏巴兹·谢里夫的支持率十分接近，而人民党的比拉瓦尔则相对落后。这也预示终极对决是在正义运动党和穆盟之间进行。

过去，巴基斯坦一直延续穆盟和人民党轮流执政的形式，但由于周期性的政治动荡越来越频繁，民众也开始表现出对传统政治格局的不满。加之穆盟内部出现的政治腐败现象，更加剧了选民对其的不信任。此番形势之下，伊姆兰·汗领导的正义运动党便应运而生。

伊姆兰·汗过去是板球运动员，曾率领巴基斯坦国家队赢得过板球世界杯的冠军，在民众心中可谓是“民族英雄”。在创立正义运动党后，伊姆兰·汗就坚持主张反腐、改善政府治理、推行教育、创造就业和医疗卫生改革等，获得大批中下层选民的支持。此前，民众也表示，希望给新兴政党一个机会。

26日的中国外交部例行发布会上，有记者问道，从目前情况看，巴基斯坦正义运动党候选人伊姆兰·汗很可能赢得大选，消息目前还未证实。此前的执政党称选举过程中出现不正常状况，将拒绝承认结果。中方对此有何评论？是否关切目前出现的态势？

外交部发言人耿爽回应称，我们高兴地看到巴基斯坦顺利举行大选，真诚希望巴保持政治社会稳定，集中精力进行国家建设。中巴友好得到两国人民发自内心的拥护和支持，无论大选结果如何，都不会影响中巴关系发展。中方愿同巴基斯坦新政府一道努力，推动两国全天候战略合作伙伴关系取得更大发展。