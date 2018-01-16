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农业、林业和捕鱼业

成为澳大利亚最危险行业

【中新网】据澳洲网16日报道，从2003年至今，已经有3414名澳大利亚员工因为在工作中发生意外事故而失去生命。为了了解澳洲各行业的危险情况，Finder网于近日通过分析澳SafeWork最新数据并发现，农业、林业和捕鱼业已经连续三年成为澳大利亚最危险的行业，引发了许多意外身亡事故。

农林捕鱼业最危险

报道称，Finder网于近日通过分析澳SafeWork最新数据后，进行了最危险行业的排名，基于每10万名澳人的死亡率及每1000名澳职员的索赔率产生。

据了解，农业、林业和捕鱼业已经连续三年成为澳最危险行业。据悉，澳69%的死亡事故与这三项行业有关。此外，澳第二危险的行业为交通运输业、邮政业和仓储业；第三危险的领域为建筑业。

同时，分析显示，电力、天然气、水源和废物处理服务业正变得越来越危险。据悉，这些行业从2015年的最危险排行榜第九名上升到了第五名的位置。与此同时，与之前的排名相比，采矿业从第六危险行业跌落一名，成为第七危险行业。

相比之下，澳最安全的行业为金融和保险服务业，在2016年，从事这两个行业的澳人中只有620人受重伤，并且没有造成死亡事故。

索赔数量衡量行业危险度

对于最危险行业的排名，Finder网经理库克(Graham Cooke)表示，虽然有的行业每年发生的死亡事故不多，但如果有雇员因受重伤或患重病而要求公司索赔，这仍然是某些行业“安全隐患的象征”。