Monday, May 7th, 2018 | Posted by

共有8000余名官兵参加
2018年美菲“肩并肩”军演在马尼拉开幕

菲律宾国防部长洛伦扎纳(总)、美国驻菲律宾大使金成（左二）以及军演菲美两军指挥官的合影。

菲律宾国防部长洛伦扎纳(总)、美国驻菲律宾大使金成（左二）以及军演菲美两军指挥官的合影。

 

【国际在线】2018年美菲“肩并肩”联合军事演习7日上午在菲律宾首都马尼拉拉开帷幕，共有8000余名官兵参加。

菲律宾国防部长洛伦扎纳在开幕式上表示，本次军演重点关注人道主义救援和地区反恐问题，希望提高双方在应对突发自然灾害、灾后重建、医疗救助、城市反恐等方面的协作能力。

美国驻菲律宾大使金成也表示，此次军演着眼于菲律宾人民的切身利益，有助于增强两国应对各种挑战的信心。此次军演的内容不仅说明美菲两国共享同一个价值观，同时也有助于增强两国人民之间的联系。

他同时强调，美菲两国的年度军演体现了两国特殊的军事同盟关系，对于其他伙伴包括日本和澳大利亚也有特殊意义；同时这也体现了两国对于地区安全与和平的承诺。

本次“肩并肩”军演将持续到518日。军演除了例行的实弹和登陆演习外，还包括城市反恐演习、医疗援助、贫困社区救助、学校和环保援建等项目。据悉，本次军演菲律宾方面有5000名士兵参加，美方也出动了3000名士兵，以及C-130HC-17大型运输机，MV-22B倾转旋翼机和一艘大型补给舰等设备。除此之外，还有来自日本和澳大利亚的40多名士兵参加演习。

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